Tóquio passa 17 mil pontos pela 1ª vez em 7 meses O mercado japonês registrou forte alta nesta quarta-feira. O bom desempenho das blue chips de empresas exportadoras, estimulado pelos dados econômicos norte-americanos favoráveis à indústria local, e a depreciação do iene em relação ao dólar foram os principais fatores para o bom desempenho no pregão. O Nikkei 225 registrou alta de 1,4%, fechando aos 17.011,04 pontos, acima dos 17 mil pontos pela primeira vez desde 9 de maio. Grandes empresas dos setores de eletrônicos e automotivo, tais como Elpida Memory e Toyota Motor, atingiram seus maiores preços já registrados. Mas observadores acreditam que o Nikkei 225 deve apontar alguma queda após um mês de alta. Elpida Memory subiu 2,5% e Advantest registrou aumento de 1,5%. Esses ganhos ocorreram depois que a associação da indústria norte-americana divulgou que as encomendas de equipamentos semicondutores caíram um pouco em novembro na comparação com o mês anterior, mas a relação de encomendas embarcadas subiu ligeiramente. Dentre as montadoras, Toyota Motor subiu 1,3% e Honda Motor obteve ganhos de 2,3%. Já Nikko Cordial caiu 5,3%, uma vez que os investidores querem se desfazer dos papéis da empresa, que pode ter suas ações retiradas da Bolsa em razão de fraudes fiscais. As informações são da Dow Jones.