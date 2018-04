Tóquio: procura por blue chips faz Bolsa fechar em alta A procura por blue chips fez o mercado japonês encerrar em alta nesta sexta-feira. Traders acreditam que esse movimento deve continuar e gradualmente elevar o resultado do pregão na próxima semana, já que as principais empresas do Japão começaram a divulgar seus ganhos do primeiro semestre e as perspectivas são de lucros para o final do ano fiscal. O Nikkei 225 subiu 100,27 pontos, ou 0,6%, para 16.651,63 pontos. Papéis de empresas exportadoras, dentre elas montadoras de veículos e outras blue chips - como empresas do ramo imobiliário - subiram em razão do otimismo sobre suas perspectivas de lucros. ?O mercado começou a registrar perdas em abril, na medida em que as perspectivas de ganhos desapontaram os investidores, mas o panorama é melhor agora, o que significa que o Nikkei 225 tem potencial para superar os níveis de abril até o final do ano?, disse Shin Yamaji, da Mitsubishi UFJ Securities. No início de abril, o índice chegou a 17.563,37 pontos, antes de cair mais de 3 mil pontos nos dois meses seguintes. Dentre as blue chips exportadoras, Toyota avançou 1,5%; Nissan subiu 0,9% e Suzuki teve alta de 3,4%. Canon aumentou 0,9% e Bridgestone fechou 1,2% acima do dia anterior. As perdas da Sony foram moderadas, já que a revisão de lucros da empresa - anunciada ontem - não surpreendeu os investidores. Refinadoras de petróleo e grandes corporações registraram alta com a perspectiva de aumento nos preços do petróleo, depois da decisão da Opep de cortar em 1,2 milhão de barris a produção diária de óleo. Nippon Oil avançou 1,8% e Showa Shell teve alta de 1,1%. Marubeni subiu 3,6%; Mitsubishi Corp teve aumento de 2,7% e Sumitomo Corp. avançou 2,4%. As informações são da Dow Jones.