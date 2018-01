Tóquio recua 0,1% com queda do setor exportador O índice Nikkei 225 da Bolsa de Tóquio fechou hoje com recuo de 0,1%, aos 16.303,59 pontos, em um pregão em que os investidores se deslocaram do setor exportador para as ações ligadas à demanda doméstica e às commodities. O motivo foram as preocupações relacionadas às perspectivas para a economia dos EUA. O súbito direcionamento das aplicações para os papéis mais sensíveis à demanda doméstica, como os das incorporadoras imobiliárias e os das varejistas, pode fazer com que nas próximas sessões o desempenho do Nikkei 225 continue a ser superado pelo outro índice da bolsa japonesa, o Topix. Nesta segunda-feira, o Topix teve alta de 0,2%. "Preocupações sobre as perspectivas para o dólar e para a economia dos EUA em geral não estão ajudando os exportadores?, confirmou Motomi Hiratsuka, chefe de vendas do BNP Paribas em Tóquio. Entre as empresas que se beneficiaram dessa movimentação, a companhia de crédito ao consumidor Takefuji avançou 3,5%. Companhias do ramo varejista e do setor imobiliário também saíram ganhando. Mitsubishi Estate avançou 1,7% e a rede de supermercados Seiyu subiu 1,2%. Companhias petrolíferas se valorizaram na esteira da alta das cotações do petróleo cru. A refinadora Showa Shell Sekiyu K.K. aumentou 1,9%. Já as empresas de aparelhos eletrônicos e as montadoras de automóveis foram prejudicadas pelos temores quanto à economia doa EUA. Sharp perdeu 0,8%, Sony caiu 1,5% e Nissan declinou 1,4%. As informações são da Dow Jones.