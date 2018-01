Tóquio recua 0,2% após valorização do iene O índice Nikkei 225 da Bolsa de Tóquio recuou 0,2% nesta quarta-feira, fechando o pregão aos 16.375,26 pontos. A queda foi motivada pela valorização do iene, que afetou as expectativas dos investidores quanto ao desempenho de algumas blue chips. Operadores do mercado disseram, porém, que o movimento dos caçadores de barganhas, estimulados pelos fortes resultados das companhias japonesas, deve levar a bolsa a retomar a tendência de alta. ?A atual fase de retração deve ser breve e é provável que o mercado se recupere até o meio de novembro?, opinou Hitoshi Yamamoto, presidente da Commerz International Capital Management. A Accordia Golf, que fez o terceiro maior IPO da Bolsa japonesa neste ano, estreou com perda de 3,6%. As ações da Softbank caíram 4,9% com o início de uma investigação sobre possível propaganda enganosa de seu novo serviço de telefonia móvel. Os papéis das empresas de crédito ao consumidor se recuperaram das perdas de ontem. A indústria de maquinários Sumitomo Heavy Industries disparou 5,9% depois de elevar sua projeção de lucros para o primeiro semestre. As informações são da Dow Jones.