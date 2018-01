Tóquio recua 0,5% com incertezas sobre a economia O mercado de ações de Tóquio encerrou em baixa o pregão desta sexta-feira, refletindo as incertezas sobre as perspectivas econômicas do Japão e dos EUA e o dado sobre encomendas de maquinários, que saiu mais fraco do que o esperado. O índice Nikkei 225 recuou 0,5% e fechou aos 16.112,43 pontos, o nível mais baixo das últimas seis semanas. Segundo os operadores, são muito limitadas as possibilidades de recuperação do índice no curto prazo, mas é improvável que o Nikkei 225 fique muito abaixo dos 16 mil pontos. O mercado aguarda a divulgação do PIB do terceiro trimestre, que deve ocorrer na próxima terça-feira. Um crescimento inesperadamente forte do PIB pode levantar o receio de que o banco central eleve os juros em um futuro próximo, mas um número muito fraco poderia despertar dúvidas acerca da recuperação econômica do Japão, conforme explicou Mitsushige Akino, chefe de administração de fundos da Ichiyoshi Investment Management. ?Os investidores sabem que o PIB foi fraco nesse período, mas precisamos esperar para ver se essa fraqueza é, de fato, temporária?, afirmou. As cotações caíram acentuadamente depois que o governo divulgou uma retração de 7,4% nas encomendas de maquinários em setembro, contrariando a expectativa de aumento de 2,3% por parte dos economistas. As ações de empresas exportadoras e de bancos tiveram as maiores perdas. Toyota declinou 1,8%, Honda perdeu 1,6% e Sony baixou 1,5%. Sumitomo Rubber avançou 6,4% depois de divulgar boas perspectivas de lucro anual e o resultado acumulado de novo meses. As informações são da Dow Jones.