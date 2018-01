Tóquio recua 0,56% à espera do PIB Em meio às agressivas vendas de ações de bancos e de outras empresas ligadas à demanda doméstica, o índice Nikkei 225 da Bolsa de Tóquio recuou para seu mais baixo nível de fechamento das últimas seis semanas, em um movimento que antecede a divulgação do PIB do terceiro trimestre. O índice perdeu 0,56%, encerrando a 16.022,49 pontos. A expectativa do mercado para o PIB é de uma expansão de apenas 0,2% em relação ao trimestre anterior. ?No curto prazo, os dados sugerem que a economia está se desaquecendo e isso está afetando os papéis mais sensíveis à retração, como os dos bancos?, comentou Trevor Hill, chefe de comercialização e execução do UBS. A crença cada vez mais disseminada de que os dados do PIB virão abaixo do esperado, associada à decepção causada pelos dados sobre empréstimos bancários divulgados na sexta-feira, acelerou as vendas das ações de bancos. Shinsei Bank caiu 2,6%, enquanto Mizuho Financial Group perdeu 2,1%. Outras ações ligadas à demanda doméstica também foram apanhadas pela retração do mercado: Sompo Japan Insurance terminou em baixa de 0,7% e Mitsubishi Estate recuou 0,8%. A queda nos preços do óleo e do cobre se refletiu nas ações de empresas do setor de commodities. A ?trading? Itochu declinou 3,5%. As informações são da Dow Jones.