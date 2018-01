Tóquio recua 1,1% após valorização do iene O pregão de hoje da Bolsa de Tóquio foi afetado negativamente pela queda do dólar diante do iene, que derrubou a cotação das ações do setor automotivo e das empresas de alta tecnologia. Os investidores também ficaram cautelosos depois dos atentados em Bagdá. O índice Nikkei 225 recuou 1,1%, para 15.734,60 pontos. De acordo com os operadores, a pressão baixista do Nikkei 225 deve continuar na próxima semana, mas eles esperam a consolidação do piso em torno da mínima desta semana, de 15.639,19 pontos. O prolongado receio de que a economia japonesa e os ganhos corporativos cresçam num ritmo mais lento no segundo semestre ou no longo prazo fez com que o índice perdesse 2,2% nesta semana. ?Estes fatores certamente vão continuar preocupando?, disse Teruhisa Ishikawa, do setor de informações sobre investimentos da corretora Mizuho Investors Securities. Mas tanto a economia como os lucros das empresas ainda estão crescendo. Eles apenas não estão justificando a compra de ações, nem há motivos para comprá-las agressivamente. A queda do dólar em relação ao iene prejudicou as ações das empresas exportadoras. Toyota e Kyocera caíram 1,7%. Os papéis da Sumitomo Mitsui Financial tiveram um tombo de 5% depois de a empresa anunciar, na quarta-feira, uma redução de 37,9% em seu lucro líquido no primeiro semestre fiscal, e de diminuir sua projeção de lucro. A seguradora Mitsui Sumitomo Insurance perdeu 4,6%, depois de também reduzir sua projeção de lucro. As informações são da Dow Jones.