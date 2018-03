Tóquio registra alta à espera de decisão do BoJ O principal índice da Bolsa de Tóquio, Nikkei 225, fechou com ligeira alta, de 0,34%, com a decisão dos investidores de ir à procura de ações mais baratas, à espera da decisão do Banco do Japão (BoJ), que iniciou hoje reunião de dois dias de seu comitê de política monetária. Os papéis com melhores preços eram de empresas siderúrgicas, imobiliárias e construtoras. O resultado desta quarta-feira acompanhou o crescimento do índice Nikkei de ontem, quando também registrou alta de 0,3%. Mas contrariou a expectativa dos investidores, já que no início do pregão de hoje os preços das ações no mercado de Tóquio registravam queda de 0,74%. A Nippon Steel fechou em alta de 0,9%, a JFE, 1,4%, a Shimizu, 3,2% e a Kajima, 1,9%. A Mitsubishi Estate, uma das maiores construtoras do Japão, subiu 2,9%, e outra gigante do setor, a Mitsui Fudosan, também registrou ganhos, de 1,9%. As informações são da Dow Jones.