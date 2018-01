Tóquio segue em recuperação e sobe 1,1% A Bolsa de Tóquio prosseguiu hoje sua recuperação, com os investidores demandando ações que haviam sofrido forte declínio nos últimos dias, como as das empresas de varejo e dos bancos. Além disso, produtores de matérias-primas foram beneficiados pela alta de ontem nas cotações do petróleo e de outras commodities. O índice Nikkei 225 terminou com um avanço de 1,1% e total de 15.914,23 pontos. A expectativa dos investidores é de que o índice retorne ao patamar de 16.500 pontos dentro das próximas quatro semanas. Por outro lado, segundo os operadores, a recente queda para o nível dos 15.700 pontos oferece oportunidades aos caçadores de barganha. ?É claro que os níveis abaixo de 16 mil pontos são um sinal de que o mercado está excessivamente vendido?, observou Toshio Sumitani, estrategista sênior da Tokai Tokyo Research Center. As empresas do comércio varejista e os bancos registraram as maiores altas do dia. Os investidores tiraram vantagem das quedas que se verificaram nas ações desses setores desde que o PIB do período julho-setembro, divulgado na semana passada, trouxe preocupações quanto ao crescimento da demanda doméstica. Mitsukoshi aumentou 4,3% e Takashimaya ganhou 3,1%. Resona Holdings subiu 2,5%. Com o aumento das cotações do petróleo cru e do cobre, os papéis da Japan Petroleum Exploration avançaram 3,1%, Inpex teve ganho de 4,6% e Mitsubishi Materials disparou 6,6%. Os setores de maquinário e de software também tiveram altas depois da divulgação das propostas de reforma tributária delineadas pela Comissão Tributária do governo para o ano que vem. As propostas incluem uma revisão das regras de depreciação que podem afugentar o investimento. Okuma saltou 6,1%, Makino Milling Machine aumentou 6,2% e Itochu Techno Solutions disparou 9,8%. NEC afundou 5,6% após anunciar ontem fortes perdas no primeiro semestre fiscal e reduzir suas estimativas para o resultado anual. Konica Minolta Holdings caiu 3,4%. As informações são da Dow Jones.