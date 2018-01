Tóquio sobe 0,3%, com alta de tecnologia e montadoras A Bolsa de Tóquio manteve sua tendência positiva, em um pregão marcado pela cautela dos investidores. A continuidade da queda do iene frente ao dólar e ao euro impulsionou as ações do setor de alta tecnologia e das montadoras de automóveis. Os papéis das companhias aéreas também subiram, beneficiados pela baixa na cotação do petróleo no mercado futuro. O índice Nikkei 225 subiu pela terceira sessão consecutiva, fechando em 16.692,93 pontos, alta de 0,3%. A espera pelos resultados da pesquisa ?tankan? sobre a expectativa das grandes empresas, que o banco central divulga sexta-feira, deve manter o índice próximo dos 16.600 pontos no pregão de amanhã, disseram os operadores. Alguns investidores agora tentam descobrir as perspectivas do mercado após a pesquisa ?tankan?. Eles não estão preocupados quanto à possibilidade de elevação dos juros na reunião da próxima semana do comitê de política monetária do banco central japonês. Mesmo se a ?tankan? mostrar uma esperada melhora na confiança das empresas, é improvável que o dado seja forte o suficiente para fazer o banco central apertar a política monetária. Entre as ações do setor de alta tecnologia e de montadoras de automóveis que se destacaram no pregão de hoje, Sony avançou 1,9% e Toyota ganhou 1%. Canon subiu 1,1% depois de anunciar que possivelmente superará suas estimativas de lucro em 2006 graças às fortes vendas de câmeras digitais, embora ainda seja muito cedo para se certificar desse resultado. No setor de transporte aéreo, All Nippon Airways subiu 1,4% e Japan Airlines teve valorização de 0,5%. A fabricante de jogos de computador Square Enix disparou 6,4% após anunciar a distribuição da última versão de seu popular jogo de RPG ?Dragon Quest? exclusivamente para os consoles Nintendo DS. Já as ações da Sharp caíram 1,4%, prejudicadas pela notícia de que os órgãos de defesa da concorrência no Japão e nos EUA solicitarão a colaboração da empresa nas investigações sobre suas práticas comerciais no mercado de telas de cristal líquido. As informações são da Dow Jones.