Tóquio sobe 0,3%, Mas tendência é de queda O índice Nikkei 225 fechou hoje o pregão da Bolsa de Tóquio com elevação de 0,3% e total de 16.321,78 pontos, no terceiro dia seguido de alta. A dissipação das preocupações relativas à economia do Japão continuou a impulsionar o mercado, valorizando as ações do setor imobiliário. Além disso, os investidores correram atrás das ações retardatárias do avanço desta semana, como as do setor de pesca. Mas a tendência de alta deve se enfraquecer na próxima semana, depois de o Nikkei ter acumulado um ganho de 3,7% nesta que foi a segunda semana mais positiva do ano. De acordo com os operadores, a menos que os investidores vejam algum sinal de fortes resultados corporativos no segundo semestre e no próximo ano fiscal, as ações não poderão sustentar sua valorização. ?Mesmo se as companhias revisarem para cima as estimativas de lucro, isso não será suficiente para que as ações pareçam subvalorizadas?, disse Keiko Kondo, diretor da UBS Global Asset Management. Entre as empresas do setor imobiliário, destacaram-se hoje Mitsubishi Estate, com alta de 1,7%, e Mitsui Fudosan, com um ganho de 1,1%. No setor de pesca, Nippon Suisan avançou 3% e Maruha também subiu 3%. As informações são da Dow Jones.