Tóquio sobe 0,5% e se aproxima de marca psicológica A Bolsa de Tóquio fechou em alta pelo quinto dia seguido, em meio à continuidade da desvalorização do iene, que empurrou para cima as ações de alta tecnologia e das montadoras de automóveis. A pesquisa "tankan", sobre a expectativa das grandes empresas, divulgada pelo banco central, também influenciou o resultado do pregão, ao afastar o receio de uma elevação dos juros na reunião do comitê de política monetária na semana que vem. O índice Nikkei 225 subiu 0,5% e atingiu 16.914,31 pontos. A marca psicológica de 17 mil pontos provavelmente será alcançada na próxima semana, na medida em que os investidores estrangeiros continuarem a demandar as blue chips. Tal expectativa em relação aos estrangeiros aumentou após a Bolsa informar que o valor total das ações que eles compraram nesta semana foi o maior desde agosto do ano passado. Entretanto, os operadores acreditam que os ganhos além da marca psicológica devem ser limitados, pois o índice já avançou 3% nesta semana. Nos setores de tecnologia e de automóveis, Honda subiu 1,2% e Sony teve alta de 1,6%. Os papéis da companhia de crédito ao consumidor Acom recuaram 3,7% depois de o jornal "Asahi Shimbun" noticiar que a Agência de Serviços Financeiros ordenou a suspensão imediata de parte das operações da empresa, acusada de práticas ilegais. Já as ações da fabricante de cigarros Japan Tobacco se valorizaram 3,1% após a companhia anunciar que fez uma oferta para a compra da britânica Gallaher Group PLC, no que seria a maior aquisição de uma empresa estrangeira já feita por um grupo japonês. Antes da abertura da Bolsa, o banco central divulgou os resultados de sua pesquisa trimestral sobre a confiança das grandes empresas. O relatório "tankan" mostrou que a confiança empresarial das maiores companhias industriais aumentou para 25 pontos, de 24 pontos no trimestre anterior. O indicador ficou dentro das expectativas, que iam de 24 a 26 pontos. As informações são da Dow Jones.