Tóquio sobe 0,7% com procura por ações defensivas O mercado acionário japonês encerrou o pregão de hoje em alta, com os investidores buscando as ações defensivas e de alto rendimento, como as dos fabricantes de pneus e das concessionárias de serviços públicos, em um cenário de incerteza sobre as economias dos EUA e mundial. O índice Nikkei 225 subiu 0,7% e alcançou 16.371,28 pontos. Segundo os operadores, o índice deve se manter ao redor dos 16.400 pontos até sexta-feira, dia de vencimento de contratos no mercado futuro. Muitos operadores prevêem forte valorização das ações defensivas e ligadas à demanda doméstica, à custa do setor exportador, baseados no pressuposto de que o dólar continuará a se enfraquecer em meio aos sinais da desaceleração econômica dos EUA. Esta suposição impulsionou os papéis dos setores de borracha e serviços públicos, menos expostos à economia norte-americana e considerados mais estáveis do que as ações das empresas exportadoras. ?É um movimento defensivo com o qual as pessoas se protegem contra qualquer desaceleração global?, explicou Mike Newman, chefe de venda de ativos da HSBC Securities em Tóquio. Entre as maiores ganhadoras do dia ficou a Bridgestone, cujas ações subiram 3,4% depois de a empresa revelar que planeja adquirir a fabricante de pneus Bandag, dos EUA. Outras ações deste setor também se valorizaram, graças à queda do petróleo e do dólar, moeda na qual é cotada a maior parte das matérias-primas utilizadas pelas empresas. Sumitomo Rubber Industries avançou 2,1%. Entre as companhias de serviços públicos, das 15 que atingiram as máximas do ano, oito são do setor de gás e eletricidade. J-Power fechou com alta de 4,5%. No setor exportador, houve perdas principalmente nos estaleiros e na indústria de semicondutores. Nippon Yusen caiu 0,7% e Fanuc, fabricante de equipamentos de robótica, baixou 0,8%. As informações são da Dow Jones.