Tóquio sobe 0,8% e atinge maior nível desde 11 de maio O índice Nikkei 225 da Bolsa de Tóquio atingiu seu maior total de pontos dos últimos sete meses, puxado pelas ações do setor de alta tecnologia, ainda sob o impacto positivo da desvalorização do iene e agora também pela divulgação de que as vendas no varejo dos EUA ficaram acima do esperado. O indicador subiu 0,8% e fechou em 16.829,20 pontos, maior nível desde 11 de maio. Apesar de o Nikkei 225 ter rompido a marca dos 16.811,59 pontos alcançada em outubro, ?é improvável que se mantenha subindo?, disse Nobuyuki Nagamori, gerente geral da Unimat Yamamaru Securities. O mercado continuou dominado pela cautela dos investidores, que aguardam a divulgação, pelo banco central, da pesquisa ?tankan? sobre a expectativa das empresas. Os resultados da pesquisa saem amanhã. No setor de alta tecnologia, as ações da Canon subiram 1,7%, graças à expectativa de que a empresa tenha fortes ganhos com a queda do iene frente ao dólar. O aumento de 1% nas vendas de varejo dos EUA em novembro, contra uma previsão de alta de 0,2%, também impulsionou a demanda pelos papéis da companhia. Sony teve alta de 1,8% depois que seu presidente, Ryoji Chubaki, disse que a companhia continua buscando uma margem de lucro operacional de 5%. As ações só não subiram mais porque já se valorizaram em 9 das últimas 11 sessões, com alta de 7% no período. Entre as ações do setor financeiro, destacaram-se as do Mitsubishi UFJ Financial Group, que avançaram 2%, e as do Mizuho Financial Group, que subiram 1,8%. As informações são da Dow Jones.