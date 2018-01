Tóquio sobe 0,96%, apoiada por setor farmacêutico O índice Nikkei 225 da Bolsa de Tóquio fechou hoje com alta de 0,96%, aos 15.885,38 pontos, estimulado principalmente pelos papéis da Eisai Co. Ltd. e de outros laboratórios farmacêuticos. A corretora UBS elevou a classificação da Eisai, quarto maior laboratório do Japão, de ?Neutro 1? para ?Comprar 2? e aumentou a estimativa de preço da ação de 6,30 ienes para 6,80. Chugai Pharmaceutical Co. também foi promovida, de ?Reduzir 2? para ?Neutro 2?. Os papéis da Eisai subiram 3,3% e fecharam a 6,24 ienes, e os da Chugai tiveram alta de 1,3%. A maior ganhadora do dia, porém, foi a indústria química Tosoh Corp, que se valorizou mais de 5% com a notícia de que desenvolveu uma matéria-prima mais barata para telas de cristal líquido, baseada no elemento químico índio. As ações das grandes exportadoras japonesas, por outro lado, foram derrubadas pela preocupação quanto à valorização do iene. A moeda japonesa atingiu sua maior cotação frente ao dólar dos últimos três meses, mas teve uma retração no final do dia, o que incentivou os caçadores de barganha. A Honda Motor recuou 0,5% e a Toyota Motor declinou 0,2%. Entre as empresas do comércio varejista e os bancos, Takashimaya avançou 4%; Isetan, 3,4% e Aeon, 2,5%. Mizuho Financial Group teve alta de 1,8%. Já a Sanyo Electric perdeu 5,6% depois de divulgar uma estimativa de prejuízos neste ano fiscal. O pregão começou fraco, mas se recuperou à medida que os fundos de hedge estrangeiros diminuíram o ritmo de vendas, devido à aproximação do fechamento de suas carteiras em novembro, explicou Kenji Kobata, diretor administrativo do departamento de pesquisa da Ace Securities Co. Ltd. A pressão vendedora também diminuiu diante do receio de que o mercado esteja excessivamente vendido, depois de perder 2,2% na semana passada. Os operadores prevêem uma recuperação modesta do Nikkei 225 nos próximos dias, a menos que os indicadores a serem divulgados no final desta semana, como a produção industrial de outubro e a inflação de Novembro, estimulem o mercado. As informações são da Dow Jones