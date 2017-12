Tóquio sobe 1,1%, impulsionada por setor de tecnologia O índice Nikkei 225 da bolsa de Tóquio encerrou o pregão desta sexta-feira com alta de 1,1%, aos 15.342,87 pontos, impulsionado pelas ações das empresas de produtos eletrônicos, que divulgaram resultados trimestrais.Os ganhos do setor no período abril-junho superaram as expectativas do mercado. Os papéis da Sony, da Canon e da NEC estiveram entre os mais negociados. As ações da Sony subiram 4,2% depois que a empresa anunciou um lucro líquido de 32,29 bilhões de ienes no trimestre encerrado em junho. No mesmo período do ano passado, a companhia havia sofrido prejuízo. A Canon teve valorização de 1,3% com o anúncio de que seu lucro líquido no segundo trimestre cresceu 29% em relação ao mesmo período do ano passado. Já a NEC, que havia divulgado ontem o balanço trimestral, elevou sua projeção de lucros para o segundo semestre. As ações da companhia subiram 5,6%. Operadores disseram que, fora a movimentação gerada pelos resultados dessas companhias, o pregão se manteve tranqüilo, devido à ausência de investidores estrangeiros. (As informações são da Dow Jones).