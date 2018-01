Tóquio sobe 1,2% com otimismo sobre a economia A Bolsa de Tóquio fechou em alta nesta quinta-feira, estimulada pelo otimismo em relação às economias do Japão e dos EUA. O sentimento positivo ajudou tanto as ações mais sensíveis à demanda doméstica quanto as de empresas do setor exportador. O índice Nikkei 225 subiu 1,2% e alcançou 16.274,33 pontos. Segundo os operadores, o mercado acionário japonês dificilmente ampliará os ganhos sem novas evidências de crescimento da economia e dos lucros das empresas. ?O mercado voltou para um nível adequado?, disse Toshihiro Atae, gerente de vendas da corretora Societe Generale´s Fimat. ?Considerando o período sobre o qual podemos fazer um prognóstico razoável, que é de cerca de três meses, não precisamos começar a cortar posições, mas assumir posições longas também não trará vantagens?, acrescentou. A pesquisa ?Tankan?, sobre a confiança das grandes empresas japonesas, é o principal medidor que os investidores estão adotando para monitorar os sinais de aumento na taxa de juros. O próximo levantamento será realizado pelo banco central em meados de dezembro. No entanto, os dados sobre a inflação, que devem ser divulgados amanhã podem alimentar os temores de uma elevação dos juros em futuro próximo ou fornecer um pretexto para a realização de lucros. Entre os destaques do pregão de hoje no setor bancário, Mitsubishi UFJ Financial Group aumentou 2,1%, Sumitomo Mitsui Financial Group cresceu 3,4% e Mizuho Financial Group fechou com alta de 1,4%. No setor automobilístico, Toyota subiu 1,3%, Honda avançou 2,2% e Nissan teve valorização de 0,9%. As ações da Nippon Steel ganharam 2,8% com a notícia de que a chinesa Baosteel lhe oferecerá uma participação minoritária, bem como à sul-coreana Posco, o que criaria uma grande aliança na siderurgia asiática. As empresas de crédito ao consumidor tiveram fortes altas, recuperando-se das perdas recentes, que haviam sido causadas pela perspectiva de redução dos seus resultados. Aiful disparou 11%, Takefuji aumentou 9,7% e Acom subiu 7,4%. As informações são da Dow Jones.