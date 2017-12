Tóquio sobe 1,4% com expectativa por balanços O mercado de ações japonês encerrou os negócios desta terça-feira com alta de 1,4% no índice Nikkei 225, que alcançou os 15.005,24 pontos. Os negócios foram impulsionados pela expectativa de fortes ganhos nos setores de tecnologia e automobilístico. Algumas das grandes empresas desses setores estão para divulgar seus balanços trimestrais referentes ao período abril-junho. Os bons resultados anunciados pela fabricante de videogames Nintendo e pela gigante norte-americana Texas Instruments, bem como a alta de ontem da bolsa de Nova York, levaram os investidores a buscar os papéis de grandes exportadoras, como Nissan Motor e Sharp, antecipando-se à divulgação de seus balanços. As ações da Nintendo subiram 4% após a divulgação de seu balanço trimestral. A Sharp, que deve divulgar seu balanço ainda hoje, subiu 3,1%. Os papéis do conglomerado de tecnologia Toshiba se valorizaram 3,9%. Também é esperado para hoje o resultado da Nissan, que avançou 3,4%. A Honda Motor fechou em alta de 3,6%. ?Os primeiros balanços estão saindo e os resultados têm sido sólidos, o que está ajudando a levantar as expectativas?, disse Shoji Hirakawa, estrategista do UBS. (As informações são da Dow Jones).