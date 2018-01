Tóquio sobe 1,67% após divulgação do PIB A Bolsa de Tóquio fechou com forte alta após a divulgação do PIB do Japão no terceiro trimestre, que superou as estimativas. O PIB aumentou 0,5% no período de julho a setembro em relação ao trimestre anterior. A previsão consensual no mercado era de um crescimento de 0,3%. O dado ajudou o índice Nikkei 225 a subir 1,67% e fechar aos 16.289,55 pontos. ?Os números do PIB ajudaram a suavizar muito do pessimismo que havia surgido antes da sua divulgação?, confirmou James Hong, chefe da unidade de derivativos do Dresdner Kleinwort em Tóquio. As ações dos setores financeiro e imobiliário, que estiveram em baixa nas últimas sessões, iniciaram uma forte recuperação. Notável exceção a essa atmosfera de alta dos preços foi a estréia do Aozora Bank, cujas ações desabaram 12%. O fiasco pode ser interpretado como mais um sinal de enfraquecimento do mercado japonês para as IPOs. Outros bancos, contudo, tiveram altas acentuadas. Sumitomo Mitsui Financial Group ganhou 4,2%. O grande ganhador do dia foi o setor imobiliário. A consultoria de ativos imobiliários Kenedix saltou 8,7% e a incorporadora Mitsui Fudosan teve ganho de 2,5%. Entre as empresas exportadoras, Isuzu Motors teve alta de 5,1% depois que a Goldman Sachs reavaliou a estimativa de preço desses papéis. As informações são da Dow Jones.