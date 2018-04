Tóquio sobe com alta das tecnológicas e queda do iene A Bolsa de Tóquio fechou em alta, com um relativamente baixo volume de negociações, após os fortes números do emprego nos EUA divulgados na sexta-feira e uma alta do dólar em relação ao iene, que alavancou as ações de alta tecnologia e de veículos. O índice Nikkei 225 subiu 258,98 pontos, ou 1,5%, e fechou em 17.743,76 pontos, o mais alto desde 27 de fevereiro. Os ganhos do dia recuperaram com sobras a queda somada de 59,31 pontos verificada nos dois últimos pregões, incluindo a baixa de 6,64 pontos registrada na sexta-feira. Os investidores, contudo, não estão otimistas sobre previsões de curto prazo para o mercado. Eles dizem que será difícil aumentar agressivamente o ritmo de compra das ações até que as companhias japonesas apresentem as previsões para o atual ano fiscal e os resultados para o ano fiscal encerrado em março, o que irá ocorrer no fim deste mês. Entre as ações de alta tecnologia, Sony avançou 3,9% e Ricoh ganhou 4,4%. Já os papéis da Pentax dispararam 9,1%, após a Hoya, maior fabricante japonês de equipamentos ópticos, ter anunciado na sexta-feira que deverá lançar uma oferta de compra pela fabricante de câmeras digitais. Conforme pessoa próxima ao assunto, o presidente da Pentax, Fumio Urano, deverá pedir demissão na reunião de diretoria desta terça-feira, após ter ocorrido um racha entre os diretores sobre o plano de fusão com a Hoya. Isuzu fechou em alta de 3,7%, depois que a fabricante de caminhões informou que adquiriu terrenos no Alabama (EUA) para ?futuras atividades de negócios na América do Norte?. KDDI subiu 3,5%, após a segunda maior operadora celular do Japão em número de assinantes informar que começará a oferecer serviços de telefonia móvel nos EUA, por meio da rede de telecomunicações da gigante Sprint Nextel. Já os papéis da Nikko Cordial tiveram queda de 0,8%, para 1,702 iene. Mesmo assim, pelo segundo pregão seguido, os números ficaram acima da oferta do Citigroup de 1,700 iene por ação, anunciada na sexta-feira pelo banco americano pelo controle da empresa nipônica. As informações são da Dow Jones.