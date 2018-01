Tóquio sobe com alta do dólar e do setor exportador A desvalorização do iene frente ao dólar impulsionou a cotação de blue chips exportadoras, como Toyota e Sony, e levou a Bolsa de Tóquio a fechar em alta. O índice Nikkei 225 subiu 0,7% e alcançou os 16.637,78 pontos. Novas altas dependem da decisão do Fomc (comitê de política monetária do Federal Reserve, banco central dos EUA) sobre as taxas de juros, bem como dos resultados da pesquisa ?tankan? sobre a expectativa das grandes empresas, que o banco central japonês divulga na sexta-feira. De acordo com os operadores, se o Federal Reserve mantiver as atuais taxas de juros e a pesquisa ?tankan? indicar uma boa sustentação da economia do Japão, o Nikkei 225 pode atingir os 17 mil pontos até o fim do ano, embora dificilmente consiga se manter acima desse nível. ?Nem a ?tankan? nem o Fomc trarão muitas surpresas, mas podem ajudar o Nikkei a se manter entre 16.500 e 17 mil pontos nas próximas semanas?, disse Thoshihiro Atae, chefe de vendas da corretora Societé Generale´. As ações da Toyota, maior montadora japonesa, subiram 1,3%, e as da Suzuki, 2,5%. No setor de eletrônica, Sony avançou 2,1% e a fabricante de equipamentos de robótica Fanuc tiveram alta de 2%. As companhias ligadas a commodities, especialmente no setor de aço, registraram queda. JFE Holdings recuou 1,9% e Nippon Steel declinou 1,8%. As informações são da Dow Jones.