Tóquio sobe na expectativa de resultados das empresas O índice Nikkei 225 da Bolsa de Tóquio apresentou alta de 0,5% e fechou em 17.452,62 pontos. Na quinta-feira, o índice havia caído 295,36 pontos - a maior queda pontual desde 14 de março. No início do pregão de hoje, reportagens na imprensa nipônica sobre os números das principais empresas, cujos resultados do ano fiscal encerrado em março serão divulgados na semana que vem, sustentaram a recuperação do mercado. À tarde, entretanto, a Bolsa esteve extremamente calma. Para os operadores, os grandes movimentos do mercado deverão ocorrer na próxima semana, a não ser que os mercados asiáticos apresentem novas quedas. "Se a China (mercado de ações) estiver em forte baixa novamente, e o iene se fortalecer em relação ao dólar, as pesadas quedas que vimos no fim de fevereiro poderão reaparecer", disse Kazuhiro Takahashi, manager da Daiwa Securities SMBC. As ações da Toyota Motor Corp. fecharam em alta de 1,2%, após reportagem do jornal Nikkei informar que a montadora irá provavelmente anunciar uma alta de 20% no lucro operacional do grupo para o ano fiscal encerrado em março. O bom resultado é devido a fortes vendas na América do Norte e ganhos do dólar em relação ao iene. Um porta-voz da companhia disse que a reportagem era especulativa. Canon Inc. recuperou parte das perdas de quinta-feira, ao fechar em alta de 0,8% - caíra 2,1% no pregão anterior. A alta também foi devida a matéria do jornal Nikkei que informou que o grupo irá anunciar um lucro líquido recorde. Por outro lado, os papéis dos principais bancos fecharam em baixa, com os investidores aguardando o anúncio das previsões semestrais do Bank of Japan, o que irá ocorrer no final da próxima semana. Mizuho Financial Group Inc. perdeu 0,5%. Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. caiu 0,9%. As informações são da Dow Jones.