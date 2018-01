Tóquio tem alta moderada; Nikkei sobe 6,9% no ano A Bolsa de Tóquio encerrou o último pregão do ano com leve alta, puxada pela demanda dos investidores por blue chips, diante de uma persistente fraqueza do iene e da expectativa de sólidos ganhos por parte das empresas. A compra de blue-chips deve continuar impulsionando a Bolsa de Tóquio em 2007, segundo os operadores. O índice Nikkei 225 encerrou o dia de meio pregão com um ganho de apenas 0,01%, aos 17.225,83 pontos, marcando a quarta sessão consecutiva de alta. O Nikkei 225 se valorizou 6,9% neste ano. Em 7 de abril, chegou ao maior nível dos últimos cinco anos, aos 17.563,30 pontos, apoiado pelas boas expectativas em relação à economia japonesa e à recente reestruturação das empresas. Porém, o índice foi trazido para baixo pela cautela dos investidores quanto aos resultados das companhias, parcialmente devido às incertezas sobre o preço do petróleo e de outras matérias-primas. O total negociado na Primeira Sessão da Bolsa de Tóquio atingiu 600 trilhões de ienes, superando os 418 trilhões de ienes do ano passado, o que reflete o crescimento do apetite dos investidores estrangeiros pelas ações japonesas. Eles preferiram papéis de companhias do setor industrial com tecnologia avançada, como a Nippon Steel. "As compras (dos investidores estrangeiros) também ficarão concentradas nestas ações no ano que vem", disse Shin Yamaji, gerente da Mitsubishi UFJ Securities. De acordo com os operadores, o Nikkei deve começar o ano com ganhos sólidos, mas o ritmo pode diminuir. "O Nikkei provavelmente subirá até os 17.500 pontos e, a partir daí, os investidores esperarão para ver se há algum sinal que o leve a testar níveis mais altos", prognosticou Kazuhiro Takahashi, gerente geral da Daiwa Securities SMBC. Entre as blue chips que tiveram bom desempenho nesta sexta-feira, Toyota Motor subiu 0,5%, fechando a 7,96 ienes, depois de ter atingido o recorde histórico de 8 ienes por ação. Nippon Steel, a ação mais negociada, teve alta de 1% e Canon se valorizou 0,8%. Nikko Cordial subiu 2,5%, depois de forte queda. A corretora, terceira maior do Japão, anunciou que adiará por um mês a correção de seu balanço após ter descoberto irregularidades contábeis. As informações são da Dow Jones. (Hélio Barboza)