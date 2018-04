Tóquio tem forte alta, ancorada por apreciação do dólar A Bolsa de Tóquio fechou em forte alta nesta quarta-feira, como reflexo de quatro pregões consecutivos de ganhos em Wall Street e da alta do dólar em relação ao iene, puxada pelas ações de alta tecnologia e de veículos. O Nikkei 225 subiu 300,04 pontos, ou 1,7%, para 17.544,09 pontos, o mais alto fechamento desde 28 de fevereiro. Na terça-feira, o índice já havia subido 215,64 pontos. Operadores do mercado, contudo, estão cautelosos sobre a possibilidade de ocorrerem novas altas de igual intensidade, pois têm dúvidas se o mercado será capaz de tirar proveito de um adicional enfraquecimento do iene. Eles também acreditam que as empresas japonesas irão anunciar previsões cautelosas de ganhos para o atual ano fiscal, no momento em que elas revelarem os resultados do ano fiscal de 2006, no fim deste mês. Mesmo assim, os operadores esperam que os lucros corporativos das companhias nipônicas tenham um crescimento adicional em 2007. Entre as empresas exportadoras, as ações da Sharp subiram 3,1%. Canon ganhou 2,7% e Honda fechou em alta de 2,4%. Já a Fast Retailing apresentou ganhos de 6,7%, após relatar na terça-feira que as vendas domésticas da loja de roupa casual Uniqlo subiram 7,4% nos três primeiros meses do ano - foi a terceira alta mensal consecutiva. Tokyo Star Bank avançou 5,3%, após informação de que o fundo americano de private equity Lone Star Funds está vendendo mais de um terço de sua participação no banco. Anteriormente, a Reuters informara que várias empresas estão tentando assumir o controle da Tokyo Star, seja pela compra da totalidade ou de parte da participação de 68% do Lone Star no banco. As informações são da Dow Jones.