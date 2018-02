Tóquio tem queda de 0,9% após realizações de lucros O mercado de ações de Tóquio fechou em baixa nesta segunda-feira, com o índice Nikkei 225 abaixo do nível psicológico de 16 mil pontos e perda de 0,9%. O índice ficou com 15.969,04 pontos, na primeira baixa desde terça-feira. Ao longo da semana passada, o Nikkei 225 havia alcançado elevação de 3,5%. Os investidores realizaram lucros com as ?blue chips?, como Advantest, Toyota e outras ações que tiveram fortes ganhos na última semana. Segundo Masayoshi Okamoto, da Jujiya Securities, os investidores interpretaram a alta das ações do setor de tecnologia no pregão de sexta-feira como um sinal de que o movimento comprador estava chegando ao fim. ?[Eles] sentiram que as ações de tecnologia foram compradas apenas porque eram as últimas retardatárias?, observou. Operadores disseram que o nível de 16.204,60 pontos alcançado pelo Nikkei 225 na última semana não deve ser ultrapassado enquanto o mercado não encontrar ações ou setores que possam puxar a alta da bolsa. No pregão de hoje, Advantest, Toyota e Tokyo Electron perderam 1,8%; Sony teve queda de 1,3%. As informações são da Dow Jones.