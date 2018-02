Total de passageiros da Gol sobe 52% em julho O número de passageiros transportados pela companhia aérea Gol aumentou 52,3% em julho deste ano, na comparação com igual mês de 2005, enquanto a capacidade cresceu 45%. A empresa informa que a taxa de ocupação no mês passado foi de 84%. O tráfego doméstico de passageiros aumentou em 44% e a capacidade cresceu 37%. A taxa de ocupação doméstica da Gol em julho também foi de 84%. No mercado internacional, o tráfego de passageiros aumentou em 197%, enquanto a capacidade subiu 205%. A taxa de ocupação internacional da Gol em julho de 2006 foi de 82%. O rendimento por passageiro-quilômetro voado aumentou 4%.