Total Linhas Aéreas terá vôo direto entre Ribeirão Preto (SP) e Rio A Total Linhas Aéreas inicia no dia 5 de fevereiro um vôo direto entre o Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, e Ribeirão Preto (SP). A novidade faz parte da rota entre Belo Horizonte e Rio, com escalas nas cidades mineiras de Araxá, Uberlândia e Uberaba, além da paulista Ribeirão Preto. A empresa promete tarifas de R$ 98 por trecho, excluída a taxa de embarque. O vôo do Rio de Janeiro para Ribeirão Preto está previsto para decolar às 6h30 e chegar às 7h50 de segunda-feira a sábado. Já as rotas do município paulista para a capital fluminense deverão partir às 19h50 e chegarão às 21h10 entre segunda-feira e sexta-feira. Aos domingos, o vôo vai decolar às 21 horas e chegar às 22h20. Os vôos diretos entre Ribeirão Preto e Belo Horizonte, feitos desde março de 2006, serão mantidos pela empresa.