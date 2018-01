Toyota pretende lançar carro movido a etanol no Brasil em 2007 A Toyota Motor Corp. quer lançar no Brasil um veículo movido 100% a etanol na primavera de 2007, para atender a crescente demanda por veículos compatíveis com combustíveis alternativos. A montadora japonesa ainda reafirmou que considera o lançamento do modelo no mercado norte-americano. A montadora revelou que até 2010 pretende dobrar o número de modelos híbridos que produz. Atualmente, o grupo oferece sete nesses moldes. Em comunicado, a Toyota informa que irá impulsionar a pesquisa e desenvolvimento de veículos híbridos plug-in - alimentados a partir da rede elétrica. As informações são da agência Dow Jones.