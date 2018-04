Toyota supera GM e agora é a líder mundial em vendas A Toyota Motor assumiu a posição de maior montadora do mundo, no primeiro trimestre do ano, ultrapassando a rival General Motors (GM) pela primeira vez, de acordo com dados do grupo japonês. A Toyota vendeu 2,348 milhões de veículos em todo o mundo entre janeiro e março deste ano, segundo o porta-voz da companhia, Satoshi Yamaguchi. O desempenho supera os 2,26 milhões de veículos vendidos pela GM no mesmo período. É a primeira vez que a montadora japonesa supera a concorrente norte-americana no conceito de vendas globais em bases trimestrais. Embora os dados mostrem apenas o desempenho das vendas, representam também o prenúncio de um difícil desafio para a GM, que luta para manter o título de maior montadora do mundo. Em 2006, a produção global da Toyota cresceu 10%, para 9,018 milhões de veículos, enquanto a GM produziu 9,18 milhões de veículos em todo o mundo - assegurando uma vantagem de apenas 162 mil unidades. A Toyota tem ganhado espaço no mercado mundial nos últimos anos e os analistas têm dito que é apenas uma questão de tempo para a montadora de Detroit ser superada pelos japoneses. Embora seja líder de vendas na China, a participação de mercado da GM tem encolhido nos EUA. No mercado norte-americano, as vendas da Toyota subiram 12,9% no ano passado, resultado que elevou a empresa ao posto de terceira maior do país por esse conceito. A participação da Toyota no mercado dos EUA subiu para 16% em março, atrás apenas da GM, com 22%, e da Ford, com 17%. As informações são da Dow Jones.