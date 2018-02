Trabalhadores da Volkswagen decretam greve Trabalhadores da Volkswagen de São Bernanrdo do Campo decretaram greve por tempo indeterminado a partir desta tarde. A decisão foi tomada em assembléia com a presença de cerca de dez mil metalúrgicos. Os quatro mil funcionários do turno da tarde entraram na fábrica, mas devem permanecer parados. A Voks enviou hoje 1.300 cartas a funcionários informando sobre demissão a partir de 21 de novembro, quando termina o acordo trabalhista que dá direito à estabilidade. Os demitidos terão apenas os direitos previstos na lei, sem incentivos que chegaram a ser discutidos no plano de demissão voluntária.