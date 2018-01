Trabalhadores questionam direção da Arcelor sobre Mittal Os metalúrgicos europeus estão reunidos com representantes da Arcelor em Luxemburgo hoje para exigir garantias de que os direitos dos trabalhadores serão respeitados se a oferta hostil da Mittal Steel pela companhia for bem-sucedida. "Queremos saber o que acontece com o diálogo social se houver um acordo com a Mittal ou se não houver", disse Peter Scherrer, secretário-geral da Federação Européia dos Metalúrgicos. Scherrer, que está presidindo o encontro de um dia, disse que os trabalhadores querem garantias de que a Arcelor vai expandir as operações de fabricação de metais e não tem planos de demitir. Ainda é muito cedo para dizer se a oferta de 18,6 bilhões de euros (US$ 22,1 bilhões) da Mittal pela Arcelor - lançada no mês passado - será bem-sucedida, acrescentou Scherrer. Os administradores da Arcelor não foram encontrados para comentar o assunto. A Mittal, maior siderúrgica do mundo, fez uma oferta surpresa pela Arcelor em 27 de janeiro. A Arcelor e seus principais acionistas na França e Luxemburgo tentam repelir a oferta, que segundo eles deve prejudicar acionistas e trabalhadores.