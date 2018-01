Tractebel acerta fornecimento para Vega do Sul, da Arcelor A Tractebel Energia, empresa do grupo franco-belga Suez, vai fornecer energia elétrica para a siderúrgica Vega do Sul, localizada em São Francisco do Sul, em Santa Catarina. Segundo nota da Tractebel, é o segundo contrato com o Grupo Arcelor no Brasil prevendo o fornecimento de até 23 megawatts médios entre os anos de 2007 e 2013, no valor de US$ 44 milhões. No início do ano, a geradora já havia garantido um contrato de 27,4 megawatts para atender a Belgo-Mineira, outra subsidiária da Arcelor. Os grupos Suez e Arcelor "são grandes parceiros comerciais na Europa", destaca a nota. "Achamos importante ter o Grupo Arcelor na nossa carteira de clientes, já que o relacionamento entre as empresas é muito grande na Europa", diz o presidente da Tractebel Energia, Manoel Zaroni. Atualmente, a subsidiária da Suez é uma das principais fornecedoras de energia elétrica no mercado livre, contando com mais de 100 clientes e o novo contrato reforça a decisão estratégica da companhia de maximizar o papel do mercado livre no seu portfólio de clientes. Em 2000, a Tractebel Energia estruturou uma área exclusiva para aproveitar o início e crescimento do mercado livre. "No primeiro trimestre de 2006, os contratos bilaterais com os consumidores livres já respondiam por 22% da nossa receita. Além disso, outros 21% do faturamento são gerados pelas comercializadoras, que compram a energia elétrica da empresa para negociar com outros consumidores", informa o presidente da geradora. Segundo Zaroni, o preço do megawatt/hora existente vendido para os consumidores livres é atrativo para a Tractebel Energia em comparação com os preços praticados nos leilões de energia para distribuidoras, o que aumenta a rentabilidade da empresa.