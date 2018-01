Tráfego doméstico cresce 5% em outubro, mostra Anac O mercado doméstico de aviação civil cresceu 5% em outubro deste ano, na comparação com o mesmo mês de 2005, segundo dados divulgados hoje pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A TAM teve participação de mercado de 51,14%, praticamente estável em relação a setembro, quando era de 51,69%, mas bem superior à de outubro de 2005 (41,9%). A Gol, por sua vez, reduziu sua fatia para 35,19% em outubro, 36,18% em setembro e 27,73% em outubro do ano passado. A Varig recuperou passageiros de um mês para o outro: sua parcela ficou em 5,08% em outubro, ante 4,30% em setembro. Ocupação O nível médio de ocupação dos vôos domésticos ficou em 71% em outubro de 2006, mantendo-se estável em relação ao mesmo mês de 2005. Na comparação com setembro de 2006 houve redução de 1 ponto percentual. A TAM elevou sua média de ocupação dos assentos para 72%, ante 71% de outubro do ano anterior. Na comparação com setembro houve redução de um ponto percentual. A Gol também registrou redução no indicador para 71%, ante 75% mantida no mesmo mês de 2005. Na comparação com setembro a baixa foi de 5 pontos porcentuais. A Varig manteve ocupação média de 66%, ante 70% de outubro de 2005 e 55% de setembro.