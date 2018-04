Tráfego doméstico cresce 8,9% em março, apura Anac O mercado doméstico de aviação civil cresceu 8,9% em março de 2007 em relação ao mesmo mês do ano anterior, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). A TAM elevou sua participação para 51,72%, ante 44,5% registrado em março de 2006. O resultado também é superior aos 47,33% verificados em fevereiro. Trata-se do maior patamar alcançado pela companhia em seus 30 anos de história. A Gol, por sua vez, elevou sua fatia para 36,58% em março em relação aos 29,89% mantidos no mesmo intervalo do ano passado, mas caiu ante fevereiro, quando detinha participação de 40,26%. A Nova Varig obteve participação de 4,52% em março. O dado não pode ser comparado com 2006, já que a empresa recebeu autorização formal de operação da Anac no final de 2006. A BRA reduziu sua participação em março de 2007 em relação a igual período do ano passado, de 4,51% para 2,81%, enquanto a OceanAir elevou para 1,66%, ante 0,64% de 2006.