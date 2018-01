Transferências de brasileiros somam US$ 3,6 bi em 2005 As transferências unilaterais de recursos de brasileiros no exterior para o Brasil atingiu no ano passado a marca dos US$ 3,598 bilhões. "Este é o maior volume de transferências que já tivemos desde 1995", disse o chefe do Departamento Econômico (Depec) do Banco Central (BC), Altamir Lopes. Naquele ano, as transferências tinham ficado em US$ 3,623 bilhões. No ano passado, o País recebeu US$ 1,349 bilhão de brasileiros residentes nos Estados Unidos (EUA) e outros US$ 581 milhões de descendentes de japoneses que trabalham no Japão. "De Portugal, tivemos poucas remessas", disse. O crescimento das remessas em 2005 também refletiu as medidas adotadas pelo governo para facilitar a realização dessas operações, segundo Altamir. Gustavo Freire