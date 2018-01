Três Lagoas (MS) quer recuperar terreno cedido à Schincariol A Prefeitura Municipal de Três Lagoas, leste de Mato Grosso do Sul na divisa com São Paulo, está pedindo de volta um terreno de 50 hectares cedido para o grupo de bebidas Schincariol. Segundo a prefeita Simone Tebet, o prazo para início das obras no local venceu e o grupo empresarial não manifestou disposição de continuar o projeto, um investimento de R$ 115 milhões. Na ocasião do acordo com a prefeitura, o grupo tinha outra proposta no município de Horizonte (Ceará), onde iniciou as obras e vai empregar R$ 135 milhões. Embora a prefeitura ainda desconheça qualquer comunicado recente sobre o empreendimento, a Schincariol explicou em nota ainda ter interesse sobre o negócio. Segundo a nota, "devido a recentes mudanças ocorridas na gestão administrativa do Grupo Schincariol, o projeto foi adiado, mas a empresa mantém o investimento de R$ 115 milhões na região. Solicitamos prazo improrrogável até dia 31 de março de 2007 para se posicionar com relação à decisão de realizar ou não o investimento referente à implantação da planta industrial na cidade de Três Lagoas".