Troca de bônus da Petrobras fecha em US$ 399,1 milhões A Petrobras vai retirar US$ 399,1 milhões de bônus com vencimentos entre 2008 e 2014, que serão substituídos por papéis com vencimento em 2016, com cupom (valor pago periodicamente) de 6,125%. Em comunicado, a estatal revelou que a subsidiária Petrobras International Finance Co. vai emitir um adicional de US$ 399,1 milhões em Global Notes para a troca de bônus. Com esse movimento, o montante total da emissão de papéis de 2016 sobe para US$ 899,1 milhões, incluindo US$ 500 milhões vendidos em outubro do ano passado. A oferta expirou em 2 de fevereiro e a transação deve ser concluída depois de amanhã, de acordo com comunicado. O Morgan Stanley e o UBS Securities foram os coordenadores para a oferta. O programa previa oferta para a recompra de US$ 500 milhões de bônus com vencimentos entre 2008 e 2014. As informações são da Dow Jones.