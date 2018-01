Turbulência externa detém queda do dólar A cotação do dólar ajustou-se e fechou no mesmo patamar, em R$ 2,227, na roda de pronto da BM&F, e no balcão, estável. Depois de operar em queda na primeira parte dos negócios por causa do fluxo cambial positivo, o comercial foi pressionado à tarde pela piora do cenário externo, após a divulgação de indicadores ruins nos Estados Unidos e o rumor, desmentido, de que o Departamento de Segurança Doméstica iria emitir um alerta de terrorismo. A volatilidade da moeda americana foi maior e favoreceu o aumento da liquidez nesses dois mercados. No segundo dia de negócios da roda viva-voz, o comercial finalizou estável ante o fechamento da véspera. No mercado de balcão, o dólar finalizou em alta de 0,13%, mas no mesmo patamar da roda da BM&F, a R$ 2,227. Ao longo do dia, as cotações oscilaram entre a mínima de R$ 2,206 (-0,81%) e a máxima de R$ 2,234 (+0,45%). Além do fluxo comercial positivo, os operadores das mesas de câmbio identificaram um ingresso financeiro significativo. Comentou-se que poderia ter ocorrido o ingresso, parcial ou total, da captação externa de US$ 300 milhões fechada pela Cosan em 24 de janeiro ou da emissão de US$ 200 milhões da Friboi. "Com a proximidade da liquidação financeira das captações, normalmente a internalização dos recursos costuma ser antecipada", comentou um operador. O dólar devolveu a queda inicial e passou a subir após o resultado do leilão de swap reverso, acompanhando a ampliação da queda da Bovespa e das Bolsas americanas. Os contratos de juros não acompanharam o movimento de realização de lucros no mercado internacional. Segundo operadores, predominou a percepção de que não havia motivos que justificassem uma piora no mercado de juros. As taxas subiram nos últimos dias, ampliando os prêmios carregados nesses contratos, e ontem esse movimento foi corrigido.