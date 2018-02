Turquia eleva exigência de reserva estrangeira por bancos O Banco Central da Turquia elevou as exigências de reservas estrangeiras de curto prazo para bancos neste sábado, em uma tentativa de garantir a estabilidade financeira no país diante um cenário complicado para as moedas emergentes. Com as mudanças no mercado de câmbio internacional, a lira atingiu a mínima histórica e as empresas do país enfrentam dificuldades para cumprir suas obrigações financeiras.