Turquia emite US$ 890 milhões em eurobônus A Turquia estabeleceu preço para emissão de ? 750 milhões (US$ 890 milhões) em bônus com vencimento em 10 anos, pagando cupom de 5%. Os papéis foram colocados a 99,615 do valor de face, com spread de 157 pontos-base acima dos bônus alemães. O retorno total ao investidor (yield) é de 5,05%. A operação foi coordenada pelo DZ Bank, pelo UBS e pelo Credit Suisse First Boston.