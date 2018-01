Turquia nomeia bancos para emitir eurobônus de 10 anos A Turquia prepara emissão de novos eurobônus com vencimento em dez anos, informaram fontes próximas a operação. O preço dos títulos será definido hoje. A emissão é coordenada pelo Credit Suisse First Boston, UBS e DZ Bank. O yield dos papéis deve ficar próximo de 5,05%. A colocação mais recente feita pelo país foi no princípio de janeiro, quando emitiu US$ 1,5 bilhão de títulos em 30 anos, rendendo 6,875%. A Turquia é classificada com o rating BB- pela Standard & Poor's, BB pela Fitch Ratings e Ba3 pela Moody's Investors Service.