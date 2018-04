TVA obtém liminar favorável à parceria com a Telefônica A TVA obteve hoje, na 40ª Vara Cível de São Paulo, liminar que suspende a validade das deliberações aprovadas pela Associação Brasileira de TV por Assinatura (ABTA) com relação à associação firmada entre a operadora de TV por assinatura e a Telefônica. As deliberações do Conselho Diretor da entidade ocorreram em 8 de novembro e em 19 de dezembro de 2006 e respaldaram a oposição apresentada pela ABTA ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) contra a associação firmada entre as duas empresas para oferta de serviços triple play (TV por assinatura, internet banda larga e telefone fixo). A primeira reunião do conselho, que aconteceu em 8 de novembro, colocou em pauta se a ABTA deveria apresentar impugnação perante a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) em relação ao negócio pretendido entre TVA e Telefônica. O item foi aprovado pela maioria dos associados presentes. Posteriormente, em 19 de dezembro de 2006, o Conselho Diretor da ABTA reuniu-se, uma vez mais, para discutir, dentre outros assuntos, a parceria TVA/Telefônica. Novamente foi aprovado, pela maioria, que a ABTA deveria manifestar-se publicamente contra a parceria. Segundo a TVA, "caberia à ABTA manter-se neutra em relação ao tema, conforme manda o princípio associativo consistentemente observado pela associação até o anúncio da parceria TVA/Telefônica, sempre que as associadas não chegassem a uma posição comum sobre o tema em discussão". "Os fatos comprovam, claramente, que a entidade vem agindo em benefício de um de seus associados. Trata-se da Net/Telmex, hoje monopolista no oferecimento de serviços triple play, que se vê ameaçada com a entrada de um competidor capaz de restabelecer a concorrência para o setor", acusou a TVA. A liminar determina "suspender, até o final da decisão, os efeitos das duas deliberações que davam à ABTA o direito de tomar todas as medidas cabíveis para a impugnação da parceria TVA/Telefonica"; impedir qualquer manifestação por parte de ABTA sobre a referida parceria e seus efeitos. Em 29 de outubro do ano passado, a Telefônica fechou associação com o Grupo Abril para oferecer produtos integrados de telecomunicações. A operação consistiu na aquisição pela Telefônica da totalidade das operações de MMDS (Multichannel Multipoint Distribution Service) da TVA, nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Porto Alegre, além de 100% das ações preferenciais e parte das ações ordinárias, nos limites de participação permitidos pela legislação, das operações de TV a cabo em São Paulo, Curitiba, Florianópolis e Foz do Iguaçu. A implementação da associação se dará após a sua aprovação pela Anatel. Uma vez aprovada, o Grupo Abril manterá a gestão sobre a operação de cabo em São Paulo e a Telefônica ficará com a gestão do MMDS.