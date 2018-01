Tyson Foods negocia parceria no Brasil A Tyson Foods, maior processadora mundial de carnes, disse que espera concluir a formação de duas joint ventures na América do Sul no início de 2007, especificamente no Brasil e na Argentina. No Brasil, a companhia americana deve se associar à paranaense Globoaves - maior produtora independente de pintos de corte do País. A empresa disse também que negocia uma joint venture com uma companhia na China.