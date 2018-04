UBS eleva preço-alvo de ações da Cesp para R$ 36 O banco de investimentos UBS elevou o preço-alvo para as ações da Cesp de R$ 30 para R$ 36, levando em conta um novo cenário macroeconômico, o adiamento do alvo de dezembro de 2007 para março de 2008 e mudança na taxa de desconto para o cálculo, de 12,5% para 11,5%. O novo preço não incorpora ainda nenhuma probabilidade de privatização, segundo os analistas Pedro Batista e Eduardo Haiama. Em relatório, eles afirmam, no entanto, que as chances de privatização aumentaram, dados alguns dos sinais recentes da equipe administrativa do grupo, que afirmou que isso seria um caminho natural depois da venda da Transmissão Paulista no ano passado. "De acordo com eles (executivos da Cesp), o Estado poderá privatizar a companhia em cerca de 90 a 120 dias a partir do momento em que decidir fazê-lo", dizem os especialistas. "Não nos lembramos de termos visto a administração discutindo claramente essa questão com tanta desenvoltura, já que eles sempre evitaram comentar a respeito. Do nosso ponto de vista, essa mudança de atitude pode ser um indício de que o Estado de São Paulo estaria estudando seriamente a possibilidade de privatização. Nesse cenário, acreditamos numa possível oferta de compra de até R$ 45 por ação (ou até mais), baseada em alavancagem", aponta o relatório.