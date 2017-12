UBS eleva preços-alvo para ações da TAM e da Gol O banco de investimentos UBS elevou o preço-alvo (em 12 meses) para as ações da TAM de R$ 80,00 para R$ 102,00 e para as da Gol, de R$ 95,00 para R$ 103,00, apontando assim maior potencial de valorização das ações. "Estamos elevando nossos preços-alvo para TAM e Gol para refletir os fundamentos mais favoráveis. Acreditamos que as dificuldades atuais da Varig vão continuar permitindo que as duas empresas registrem taxas de ocupação maiores que as originalmente previstas, mesmo se levarmos em conta os planos mais agressivos de aumento de frota", disse o banco em relatório. As ações da TAM fecharam ontem a R$ 61,00 e as da Gol, a R$ 78,00. As informações são da Dow Jones.