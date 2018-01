UBS recomenda a compra de ações da Ultrapar O banco UBS elevou a recomendação para ações da Ultrapar de "reduzir 2" para "compra 2" e o preço-alvo das ações da companhia de R$ 42,50 para R$ 59,00. "A incorporação da margem maior da Ultragaz, perspectiva mais otimista no curto prazo para os preços globais do gás de cozinha e a inclusão das atuais projeções de crescimento da Ultrapar em nosso modelo são os principais responsáveis por essa elevação", afirma o UBS em relatório. As informações são da Dow Jones.