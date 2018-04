UBS recomenda compra de ações da Brascan Residential O banco de investimentos UBS iniciou a cobertura para as ações da Brascan Residential Properties com recomendação de "compra 2" e preço-alvo em 12 meses de R$ 20 por ação. Em comunicado, os analistas Gordon Lee e Guilherme Vilzante afirmaram que a companhia beneficia-se de todos os fatores positivos do mercado imobiliário brasileiro, como o perfil demográfico da população, que aponta para uma demanda sustentável por vários anos, a crescente disponibilidade de crédito, o ambiente macroeconômico favorável e a tendência de queda das taxas de juros. Os dois principais riscos apontados para esse cenário, segundo os analistas, são a intensificação das emissões de ações no setor e a possibilidade de excesso de oferta no curto prazo. "Entretanto, um fator-chave que distingue a empresa é o tamanho de seus terrenos, que lhe dá uma visibilidade maior no médio prazo, um forte apoio dos ativos para a valuation (valorização) das ações e margens acima da média", afirma o relatório. Os analistas destacaram também que o grupo norte-americano Brookfield Asset Management (BAM), que detém 60% da companhia, é uma importante fonte de apoio estratégico e financeiro à empresa. "Nesse contexto, estamos otimistas com as perspectivas para a Brascan, uma das maiores incorporadoras de imóveis residenciais para classe média e alta. À parte o forte apoio dado por seu controlador, a BAM, acreditamos que a considerável quantidade de terrenos, a oferta atraente de produtos e a experiência gerencial posicionam a Brascan como uma das companhias que deverão se beneficiar dessa perspectiva de longo prazo positiva", diz o relatório.