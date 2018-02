UBS reduz recomendação para ações do Pão de Açúcar O banco de investimentos UBS reduziu sua recomendação para as ações do Pão de Açúcar, de "compra 2" para "neutra 2", citando a fraca perspectiva para o lucro do grupo. Em relatório, o banco destacou que a companhia implementou uma série de medidas para melhorar sua competitividade, mas que estão reduzindo a lucratividade no curto e médio prazos. O UBS reduziu suas previsões para o Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortizações) em 12%, 13% e 10% para 2006, 2007 e 2008, respectivamente. A instituição não espera que as ações vão cair em relação aos níveis atuais, mas disse que, por ora, há poucos catalisadores que vão fazê-las subir. De acordo com a instituição financeira, os papéis do grupo acumulam queda de 20% em dólar no ano, desempenho bastante inferior ao ganho médio acumulado de 21% das ações de varejistas latino-americanas, da alta de 31% do Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, e da valorização de 12% do índice Morgan Stanley Capital International (MSCI) para a América Latina. "Nós preferimos esperar que a companhia mostre alguns sinais de que sua estratégia está valendo a pena antes de reavaliar nosso modelo para as ações", disse o UBS. "A não ser, claro, que o papel sofra uma correção adicional, o que lhe deixaria em um patamar mais atraente." As informações são da Dow Jones.