UE aprova fusão entre Alcatel e Lucent Technologies A comissão européia aprovou a proposta de fusão entre o grupo de telecomunicações francês Alcatel SA e seu concorrente norte-americano Lucent Technologies. O grupo combinado deve concentrar receita anual próxima de 21 bilhões de euros, segundo comunicado da Lucent. O acordo é avaliado em US$ 13,4 bilhões. Em comunicado, a comissão afirma que o principal impacto da fusão com relação à concorrência será no fornecimento de equipamentos para rede ótica e soluções de acesso à internet de banda larga. No entanto, ainda haverá competição suficiente nas duas áreas depois da fusão, declarou a comissão. A Alcatel, com sede em Paris, registra vendas anuais de 13 bilhões de euros e emprega 58 mil pessoas. O acordo estipula que o corpo administrativo da nova companhia será representado de maneira imparcial por executivos da Alcatel e da Lucent, que é sediada em Murray Hill (EUA). As duas empresas têm expectativa de completar a fusão antes de janeiro de 2007. A Comissão Federal de Comércio dos EUA (FTC, na sigla em inglês) aprovou o acordo em junho. As informações são da Dow Jones.