UE vai multar Inbev e mais 3 cervejarias por cartel na Holanda As unidades da Inbev, Heineken, Koninklijke Grolsch e Bavaria na Holanda serão multadas pela Comissão Européia por formação de cartel no país, de acordo com a rede de televisão pública holandesa NOS, citando um relatório da comissão. As cervejarias estão sendo acusadas de manipular preço no mercado local entre 1996 e 1999, afirma o órgão executivo da União Européia (UE). A multa pode chegar a 10% da receita anual das companhias. Em 2000, a comissão fez um busca nos escritórios das cervejarias holandesas e depois de sete anos de investigação concluiu que o grupo operava um cartel. As informações são da Dow Jones.